Решение Энди Бёрнема уехать в отпуск за границу вызвало нешуточный скандал в стране: он пробыл на посту премьер-министра всего 15 дней. Комментаторы называют его отъезд ошибкой и не упускают возможности напомнить, что в его отсутствие страной будет управлять «осужденная мошенница» — Луиза Хейг. Она действительно была признана судом виновной во лжи: в 2014 году она, как сообщается, солгала работодателю о краже служебного BlackBerry, чтобы получить новый iPhone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Бернем

Фото: Jack Taylor / AP / Jack Taylor / Pool Photo / AP Энди Бернем

Фото: Jack Taylor / AP / Jack Taylor / Pool Photo / AP

Daily Express (Лондон, Великобритания) Гражданская война в Лейбористской партии: Энди Бёрнема жестко раскритиковали за уход в отпуск всего через две недели после вступления в должность Спустя всего две недели после начала работы Энди Бёрнема на посту премьер-министра в Лейбористской партии началась гражданская война. Один из влиятельных парламентариев назвал «ошибкой» его решение пойти в отпуск в самом начале премьерства… С того момента, как он сменил Кира Стармера… прошло всего 15 дней… Грэм Стрингер публично раскритиковал премьера… «Он не знает чиновников, он не знает большую часть парламентской фракции лейбористов. Неделя, потраченная сейчас на изучение всех тонкостей, административной работы и всех проблем, с которыми ему придется столкнуться, будет стоить месяца в будущем, когда на него начнут сыпаться проблемы в Палате общин и других местах».

The Sun (Лондон, Великобритания) Премьер отдыхает: министр кабинета вынужден защищать решение Энди Бёрнема уйти в отпуск через 15 дней после вступления в должность Министр юстиции Алекс Норрис настаивает, что премьер — точное его местонахождение Даунинг-стрит не раскрывает — будет «на постоянной связи с офисом». Он также добавил: «Знаете, я мог бы мягко заметить, что общался с ним практически каждый день с тех пор, как вошел в состав кабинета министров, и подозреваю, что это не изменится»… Британские премьер-министры обычно берут отпуск в августе во время парламентских каникул. Но господин Бёрнем стал премьер-министром, который начал отдыхать раньше всех своих предшественников,— он взял отпуск всего через 15 дней после получения поста, к которому стремился всю жизнь.

The Times (Лондон, Великобритания) Энди Бёрнема обвинили в том, что он «отлынивает от работы, отрываясь за границей» Помощники, судя по всему, настаивали на том, чтобы премьер-министр не откладывал свои планы на отпуск после изматывающей избирательной кампании… за которой последовала подготовка к получению ключей от Даунинг-стрит… Ли Андерсон, председатель Reform UK, обвинил Бёрнема в дезертирстве. Он сказал: «Энди Бёрнем всего две недели на посту, и ему уже все надоело. Отказавшись от ряда не обеспеченных финансированием обязательств и допустив проникновение в нашу страну более 2 тыс. нелегальных мигрантов, он отлынивает от работы, чтобы оторваться за границей. Не так ведет себя премьер-министр, серьезно относящийся к руководству»… Источник в авиационной отрасли, знакомый с деталями поездок членов правительства, рассказал: «Авиакомпания должна быть в восторге. Если это давно запланированный отпуск, им пришлось постараться, чтобы разместить на борту премьер-министра со всей его охраной».

Daily Mail (Лондон, Великобритания) Энди Бёрнем улетел в зарубежный отпуск через две недели после вступления в должность премьер-министра, оставив Луизу Хейг старшей в Вестминстере До недавнего времени как близкие друзья, так и сотрудники господина Бёрнема утверждали, что он отменил планы присоединиться к семье на время отпуска… Но в понедельник Даунинг-стрит подтвердил, что он поедет за границу… А источник в Лейбористской партии заметил Mail: «Вот уж действительно лайтовый режим. Неделя отпуска? Потому что у него было трудное лето? Из-за того, что ему пришлось вести избирательную кампанию на дополнительных выборах?» Источник сообщил, что сэр Кир Стармер «почти не ездил в отпуск», добавив, что когда он все же его брал, то «просто сидел с бутылкой розэ и обсуждал рабочие вопросы по телефону. Это вдохновляло»… Пока господин Бёрнем находится в отпуске, его фактическая заместительница Луиза Хейг, первый государственный секретарь и канцлер герцогства Ланкастерского, будет занимать должность самого высокопоставленного министра в Вестминстере. Есть понимание, что госпожа Хейг, осужденная мошенница, будет работать на этой неделе в обычном режиме, но в канцелярии премьер-министра настаивают на том, что она не будет принимать повседневные решения в отсутствие господина Бёрнема.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова