Губернатор Ямала передал гуманитарную помощь в Волноваху

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, а также депутаты заксобрания Ямала и думы Салехарда передали гуманитарную помощь в Волноваху Донецкой Народной республики (ДНР), сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» ямальские власти направили порядка 50 школьных наборов, в которые вошли рюкзаки, канцтовары, школьные принадлежности. Кроме того, на сегодня в Салехарде собрано более 1055 кг всего необходимого для жителей подшефной территории — груз отправится в середине августа. Всего муниципалитетами Ямала передано более 500 тонн гуманитарной помощи.

Губернатор также окажет помощь семье Елены Орловой, которая пострадала от военных действий. Ей с дочерью пришлось бросить все свое имущество и переехать в Волноваху. По их просьбе Дмитрий Артюхов передал мультиварку, кухонный комбайн и пылесос. «В Волноваху они с дочкой Машей бежали после обстрелов родного Дмитрова. Супруг погиб от взрыва вражеского дрона. Сейчас Елена по крупицам восстанавливает жизнь, нашла съемное жилье и работу. Поддержим их с дочерью на новом этапе необходимой бытовой техникой»,— рассказал в своем Telegram-канале глава Ямала.

Напомним, в апреле помощь Ямала Волновахе включала оборудование для Центральной районной больницы: многофункциональное устройство и ноутбуки, которые будут использоваться в новом паллиативном отделении.

Ирина Пичурина