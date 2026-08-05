ФАС заявила о сговоре на рынке страховых услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против компаний «Банк Русский Стандарт», «Русский Стандарт Страхование» и «Зетта Страхование» из-за подозрений в рыночном сговоре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии ФАС, банк вынуждает заемщиков покупать страховое покрытие у указанных страховых компаний. В частности, он требует наличия страховки от событий, которые входят в покрытие только этих компаний и не страхуются другими участниками рынка.

Две страховые организации одновременно ввели в свои продукты одинаковые страховые риски, после чего банк добавил эти пункты в договор страхования при оформлении кредита. Служба пришла к выводу, что компании договорились ограничить возможность других страховщиков оказывать услуги заемщикам банка «Русский Стандарт». Если нарушение будет установлено, организациям грозит административный штраф.