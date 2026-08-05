Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Coclico Фото: Coclico

Иногда главным продуктом бренда становится совсем не тот, на который его создатели изначально делали ставку. Именно так произошло с итальянской маркой Maria La Rosa. Бренд появился в начале 1990-х и концентрировался на сумках и аксессуарах ручной работы, выполненных на старинных ткацких станках. Но со временем настоящим бестселлером неожиданно стали совсем не сумки, а носки. Скорее всего, вы их видели, даже если никогда не слышали название бренда. Одна из самых известных моделей — One Ribbed Laminated. Это тонкие шелковые носки с металлическим ламинированным покрытием.

Они продаются во многих концепт-сторах мира. Именно их стали носить редакторы моды, стилисты и байеры, после чего они превратились в самостоятельный модный аксессуар. Сегодня носки окончательно перестали быть просто функциональной частью гардероба и стали самостоятельным стилеобразующим элементом. Chanel закрепила этот тренд, выпустив ставшие вирусными балетки с интегрированным трикотажным носком. Gucci уже несколько сезонов продает декоративные носки с логотипами и металлизированными нитями по цене около $230-250 за пару. У Miu Miu шелковые носки стоят около $320, а высокие гольфы — $530. И списки дорогих носков можно продолжать довольно долго.

Анна Минакова