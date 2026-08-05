Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«ИИ-вина» или «чувство лжеца» приходит на смену синдрому самозванца. На современном рынке труда — новый эмоциональный феномен. Раньше мы боялись быть недостаточно эффективными, не владеть какими-то важными знаниями, стремились недооценивать собственный опыт. Новое поколение сотрудников компаний задается вопросом: «Не слишком ли подозрительно мы хороши?»

По мере того как генеративные инструменты распространяются по офисам, работники привыкают к повседневной помощи ИИ с текущими задачами. Но люди начинают беспокоиться, не означает ли использование нейросетей, что они «жульничают». В исследовании Employment Hero под названием AI Paradox at Work («ИИ-парадокс на работе») 43% канадских работников признались, что испытывают вину за использование умных помощников, а среди поколения Z этот показатель достигает 56%.

В том же опросе 39% заявили, что использование нейросетей для выполнения части задач кажется им «читерством». Треть респондентов скрывает использование ИИ от работодателя. Это чувство особенно сильно там, где машины действительно повышают эффективность. Люди используют их для написания и редактуры рабочих текстов, решения рутинных задач, но не могут отделаться от ощущения, будто результат труда уже не полностью «их». Здесь и возникает странное напряжение — ИИ-вина (AI guilt).

В другом опросе среди 17 тыс. офисных работников 48% сказали, что им было бы некомфортно признаться начальнику в использовании нейросетей, хотя экспертами в них хотели бы стать 76%. Возникает парадокс. Владение инструментами с искусственным интеллектом становится важным профессиональным навыком, но многие по-прежнему связывают его с ленью, мошенничеством или потерей собственной компетентности.

На деле проблема может быть не в конкретных сервисах, а в размытых границах. Сотрудники компаний еще не понимают, какие задачи можно решать с помощью машин, а какие нет. Как показывает практика, документы, составляющие коммерческую тайну, в DeepSeek (на всеобщее обозрение) лучше не закачивать. В остальном руководителям компаний стоит озаботиться правилами, чтобы, так сказать, снять груз вины с сотрудников.

Яна Лубнина