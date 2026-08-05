Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Активное развитие электротранспорта меняет требования к коммерческой недвижимости. Если раньше зарядные станции воспринимались как редкий дополнительный сервис, то теперь они становятся неотъемлемой частью инфраструктуры современных деловых комплексов.

По данным проекта «Энергия Москвы», в столице работает около 350 городских электрозарядных станций, а число зарегистрированных электромобилей превысило 17 тыс. Спрос на зарядную инфраструктуру стабильно растет, и этот тренд учитывают девелоперы. Во все большем числе новых офисных проектов места для зарядки электромобилей предусматриваются уже на этапе проектирования.

Как отмечают специалисты Arendator Awards, наличие зарядной инфраструктуры стало важным показателем качества офисного здания и фактором, влияющим на его инвестиционную привлекательность. Для инвесторов бизнес-центры с готовой зарядной инфраструктурой — это возможность привлечь более платежеспособных арендаторов и сформировать задел на будущее. По мере роста числа электромобилей такие объекты будут пользоваться повышенным спросом и сохранять высокую ликвидность. Современный бизнес-центр — это не только качественные рабочие пространства, но и инфраструктура, соответствующая актуальным стандартам эксплуатации.

С увеличением количества электромобилей подобные решения будут все чаще появляться в деловых комплексах. Для девелоперов зарядная инфраструктура уже перестает быть модным элементом и становится важной частью городской среды, напрямую влияющей на конкурентоспособность проекта.

Светлана Бардина