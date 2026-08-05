Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brioni Фото: Brioni

Назарено Фонтиколи, сын портного из региона Абруццо, с шести лет помогал отцу в мастерской и мечтал преуспеть в портновском ремесле. Гаэтано Савини из Умбрии в 16 лет переехал в Рим и мечтал проявить себя в бизнесе. Когда они встретились, обоим было уже глубоко за тридцать, казалось бы, поздновато для мечтания. Но это была судьба.

Свой совместный бутик они открыли в 1945-м, а уже через несколько лет одевали звезд Голливуда. На это и был прицел. Не зря компаньоны дали своему бренду имя легендарного в Италии курорта для богатых и знаменитых. Они первыми в мире провели показ мужской коллекции, признав, что у мужчин тоже есть на что посмотреть.

Они придумали римский силуэт, указавший, на что именно надо обратить взор. Пиджаки Brioni идеально подчеркивали плечи, талию и бедра. Их клиенты — Кларк Гейбл, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Они — официальные портные Джеймса Бонда. Ведь мужская красота спасает мир не хуже прочей.

Павел Шинский