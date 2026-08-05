Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Если уместить все накопленные человечеством знания о здоровом образе жизни в одно предложение, то получится что-то вроде «двигаться — это хорошо, а сидеть — плохо». Но мир прекрасен тем, что он не черно-белый, верно? А американские эпидемиологи тем временем недавно ответили на вопрос, почему неподвижный образ жизни на диване и в офисе влияет на мозг по-разному.

Сидеть восемь часов у компьютера, решать задачи, общаться с коллегами, принимать решения — это совершенно иной опыт, и ставить знак равенства между ним и просмотром сериала — неверно. Ученые напоминают: когда мы читаем сложный текст, пытаемся сконцентрироваться, анализируем информацию, наши нейроны продолжают активно работать. А когда просто потребляем готовый контент, у мозга практически нет повода напрягать внимание, память и чему-то учиться.

Это не значит, что сериалы теперь стоит объявить главным врагом человечества. Но и то, что все наши проблемы — из-за сидячего образа жизни, — вызывает сомнения. Скорее всего, загвоздка в том, что большую часть времени мы проводим на автопилоте. Знакомый маршрут, привычная еда, изученный до дыр сценарий. Но мозгу, как и мышцам, нужна нагрузка. И помимо кроссвордов или изучения нового языка подойдет здесь и любимая работа. Главное, как и в любом деле, не переусердствовать.

Анна Кулецкая