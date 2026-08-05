Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Группировку войск «Восток» в зоне СВО возглавил Петр Болгарев

Президент России Владимир Путин назначил Петра Болгарева начальником группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент Владимир Путин в 2025 году присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву.

В декабре 2025 года Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировкой войск «Восток» Андрея Иванаева об обстановке в зоне проведения СВО. В ходе того же совещания президент заявил, что российские вооруженные силы наступают по всем направлениям в зоне специальной военной операции, и инициатива полностью перешла в руки ВС РФ.

В августе 2026 года президент Путин назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла Минобороны России.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд