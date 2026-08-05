Выплаты российским нефтяникам по демпферу сократились почти вдвое в июле

Выплаты российским нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле (за июнь) сократились почти вдвое и составили 113 млрд руб. Это следует из материалов Минфина. В июне (за май) было выплачено 210,6 млрд руб.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2026 года составило 21,94 млрд руб.», — указано в сообщении ведомства.

Минфин ожидает, что в августе объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 114,23 млрд руб. Нефтегазовые доходы в июле составили 934 млрд руб., что почти на 147 млрд руб. больше год к году и на 250,4 млрд руб. превышает показатели июня. Среди причин в Минфине отметили влияние высокой цены на нефть и уплату налога на дополнительный доход (НДД) за второй квартал. Без учета НДД июльские доходы сократились на 148,5 млрд руб. к июню.