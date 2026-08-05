Инвестиции съехали из Москвы

Шесть квартир по цене одной в Москве — инвесторы уходят с рынка столичной недвижимости в регионы. Цена в новостройках там может начинаться от 3,5 млн руб., посчитали аналитики компании «Метриум» и SIS Development. Интерес к соседним областям проявляют и непрофессиональные игроки. Они покупают жилье под сдачу в аренду. Какие города выбирают москвичи для жизни? И куда смотрят, чтобы стать рантье?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Чтобы зарабатывать на московской недвижимости, сейчас нужно минимум 13-15 млн руб. За эти деньги можно взять однокомнатную квартиру в пределах МКАД, но в старом жилфонде. В новостройках средняя цена студии — 22 млн руб. А рентабельность не больше 5% годовых. Даже жилье бизнес-класса, которое скупали инвесторы на котловане, оказалось низкодоходным, говорят опрошенные “Ъ FM” брокеры. Его можно продать за те же деньги, что и три года назад. Но и это большая удача, после отмены льготной ипотеке рынок жилья практически встал. Интерес профессиональных игроков сместился в регионы, где точка входа ниже.

В Вологодской и Псковской областях, например, однокомнатная квартира в новостройке стоит от 4,5 млн руб. А в Чеченской республике — на 1 млн руб. дешевле, выяснили эксперты агентства «Метриум». Но инвесторы чаще выбирают регионы поближе, с растущим и платежеспособным населением, замечает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

«Есть устойчивая тенденция: люди устают от большого города, постоянного движения и шума. Им хочется более камерной атмосферы и определенного качества жизни, которое могут предложить такие города, как Ярославль. Многие инвестируют в такую недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду или в перспективе переехать туда самим. Привлекателен и Нижний Новгород — благодаря развитой инфраструктуре и грамотной градостроительной политике.

При этом порог входа остается довольно высоким: в среднем от 7-10 млн руб. За те же деньги в регионе можно приобрести квартиру значительно большей площади».

Квартиры в Нижнем Новгороде сейчас сдаются по цене столичных - от 60 тысяч в месяц, а в премиальных ЖК с видом на Волгу ставка аренды доходит до 300 тысяч, утверждают собеседники “Ъ FM”. Столица закатов возглавила рейтинг с самой высокой стоимостью посуточной аренды — выше 6 тыс. руб., обогнав Москву и Санкт-Петербург. Но до Нижнего Новгорода даже по скоростной трассе М12 нужно ехать пять с лишним часов, а вот до Твери — два. Из плюсов: город с лета 2026-го официально входит в Золотое кольцо. А недвижимость в этих городах активно скупают москвичи, говорит директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков:

«Внутренний туризм продолжает расти. Поэтому многие, кто раньше планировал инвестировать в недвижимость Московского региона для последующей сдачи в аренду, сейчас все чаще выбирают города Золотого кольца. Спрос на квартиры там высокий, гостиничного фонда не хватает, а посуточная аренда приносит хороший доход. Поэтому Золотое кольцо сегодня выглядит перспективным направлением для инвестиций, прежде всего во вторичное жилье, которое можно сразу сдавать. В небольших городах входной билет начинается примерно от 3-4 млн руб., во Владимире и Ярославле — уже от 4-5 млн руб., а в Твери — от 5-7 млн руб.».

Если покупать жилье на стадии строительства в регионах, даже в городах- миллионерах, спрос спрогнозировать крайне сложно. А вот курортная недвижимость менее рискованная, отмечает директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий:

«Большой потенциал я вижу в Калининградской области. Во многом это связано с тем, какие застройщики туда заходят и какие проекты реализуют. Разница в стоимости между старым и новым жильем там может достигать 50%. Одно- и двухкомнатные квартиры приезжие часто покупают как вариант для отдыха: лететь недалеко, поэтому регион удобен для коротких поездок. Стоимость квартиры без ремонта начинается примерно от 11 млн руб. — в зависимости от локации, будь то Светлогорск, Зеленоградск или сам Калининград.

Максимальную доходность получают объекты, которые продаются уже с отделкой под ключ. Такие квартиры стоят от 15 млн руб., дальше все зависит от площади».

Но профессиональные инвесторы чаще смотрят все же на Черноморское побережье, а не Балтийское. Даже в Сочи при раздутом ценнике спрос превышает предложение. 60% сделок на рынке недвижимости Краснодарского края, как рассказывал “Ъ FM”, закрывают москвичи. Точка входа — 15 млн руб. За эти деньги можно купить номер или апартаменты в гостиничном комплексе. Доходность 10% годовых.

Аэлита Курмукова