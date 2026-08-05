Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр»
Президент России Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировки войск «Центр» в зоне спецоперации на Украине. На этом посту он сменит Валерия Солодчука, который, в свою очередь, возглавит службу тыла. Ранее господин Иванаев был командующим Восточной группировкой.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
«Ну а вопрос к самому Андрею Сергеевичу, кто, по его мнению, мог бы возглавить группировку "Восток", которая действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки, — так вот, по предложению самого Андрея Сергеевича, исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич»,— заявил глава государства на встрече с руководством Минобороны.
Перестановки в командовании группировками войск, подобные назначению Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр», происходят на фоне общей тенденции увеличения штатной численности Вооружённых сил РФ. В июне 2026 года Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 млн человек, из них 1,5 млн военнослужащих, что предполагает рост на 7,4 тысячи человек.
Эти кадровые изменения также связаны с активными боевыми действиями в различных регионах, где российские войска ведут наступления. Например, в марте 2026 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о создании полос безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а группировка войск «Центр» завершала взятие населённых пунктов Гришино и Новый Донбасс. В июле 2026 года Валерий Герасимов также информировал о завершении операции по взятию Красного Лимана в ДНР силами группировки войск «Запад» и боях на восточном берегу реки Оскол.
В декабре 2025 года Владимир Путин посещал пункт управления Объединённой группировки войск, где Валерий Герасимов доложил ему об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. На этой встрече также докладывали об обстановке командующие группировками «Центр» и «Восток» Валерий Солодчук и Андрей Иванаев.