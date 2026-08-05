Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перестановки в командовании группировками войск, подобные назначению Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр», происходят на фоне общей тенденции увеличения штатной численности Вооружённых сил РФ. В июне 2026 года Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 млн человек, из них 1,5 млн военнослужащих, что предполагает рост на 7,4 тысячи человек.

Эти кадровые изменения также связаны с активными боевыми действиями в различных регионах, где российские войска ведут наступления. Например, в марте 2026 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о создании полос безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а группировка войск «Центр» завершала взятие населённых пунктов Гришино и Новый Донбасс. В июле 2026 года Валерий Герасимов также информировал о завершении операции по взятию Красного Лимана в ДНР силами группировки войск «Запад» и боях на восточном берегу реки Оскол.

В декабре 2025 года Владимир Путин посещал пункт управления Объединённой группировки войск, где Валерий Герасимов доложил ему об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. На этой встрече также докладывали об обстановке командующие группировками «Центр» и «Восток» Валерий Солодчук и Андрей Иванаев.