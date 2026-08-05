Сегодня исполняется 94 года художественному руководителю и главному дирижеру БСО им. П. И. Чайковского, народному артисту СССР Владимиру Федосееву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Его поздравляет художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин:

— Уважаемый, дорогой Владимир Иванович! Я рад поздравить Вас с днем рождения! Вы великий дирижер, великий музыкант, чье творчество восхищает миллионы людей. Среди них и я, давний и неизменный почитатель Вашего таланта, я бы сказал точнее, Вашего божественного дара. Я благодарен Вам за свой юбилей, который состоялся благодаря блистательному выступлению Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, которым Вы руководите многие годы. Пусть радость творчества не оставляет Вас! Здоровья, здоровья, здоровья Вам и всего самого доброго. Спасибо Вам за все.

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