Акции «Астры» выросли более чем на 20% на торгах 5 августа
Акции разработчика программного обеспечения (ПО) «Астра» на торгах Мосбиржи в 11:27 росли на 20,11% — до 217,4 руб. за бумагу. Площадка провела дискретный аукцион, после чего котировки компании скорректировались на отметке 214,5 руб. за акцию (+17,89%), свидетельствуют данные торгов на 12:10.
По состоянию на 12:45 бумаги «Астры» прибавляли 17,15% и торговались на уровне 213,15 руб. за штуку. Причины резкого скачка акций компании не уточняются.
«Группа Астра» — один из ведущих в России разработчиков инфраструктурного ПО и средств защиты информации. В основе экосистемы компании — Astra Linux.
Резкие скачки стоимости акций «Группы Астра» на Мосбирже ранее приводили к проведению дискретных аукционов, что является специальным механизмом для снижения волатильности. Например, 21 июля 2026 года такие аукционы прошли по акциям восьми компаний, включая «Группу Астра», после резкого роста их стоимости за короткий период.
В мае 2026 года акционеры «Группы Астра» утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 4,67 руб. на акцию, направив на эти цели 982 млн руб. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года сохранилась на уровне 2024 года и составила 6 млрд руб., а выручка выросла на 18%, достигнув 20,4 млрд руб.
По итогам 2025 года отгрузки «Группы Астра» выросли на 9% до 21,8 млрд руб., что связано с развитием экосистемы и увеличением клиентской базы до более чем 18,5 тыс. организаций. При этом по итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль компании снизилась на 59% до 818 млн руб., а показатель EBITDA сократился на 3%.