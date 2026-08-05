Акции «Астры» выросли более чем на 20% на торгах 5 августа

Акции разработчика программного обеспечения (ПО) «Астра» на торгах Мосбиржи в 11:27 росли на 20,11% — до 217,4 руб. за бумагу. Площадка провела дискретный аукцион, после чего котировки компании скорректировались на отметке 214,5 руб. за акцию (+17,89%), свидетельствуют данные торгов на 12:10.

По состоянию на 12:45 бумаги «Астры» прибавляли 17,15% и торговались на уровне 213,15 руб. за штуку. Причины резкого скачка акций компании не уточняются.

«Группа Астра» — один из ведущих в России разработчиков инфраструктурного ПО и средств защиты информации. В основе экосистемы компании — Astra Linux.