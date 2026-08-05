В России на 15,5% сократилось количество лесных пожаров
За первую половину 2026 года в России произошло 146,5 тыс. пожаров — на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные МЧС опубликовало в Единой межведомственной информационной статистической системе.
В результате пожаров за указанный период погибли 3,7 тыс. человек (за первое полугодие 2025-го — 3,6 тыс.), травмы получили 4,2 тыс. (против 4 тыс. за первое полугодие 2025 года). За весь 2025 год, по данным МЧС, в стране произошло 317,5 тыс. пожаров, в которых 6,7 тыс. человек погибли и 7,9 тыс. человек получили травмы.
В МЧС ранее сообщали, что за первое полугодие 2026 года в России произошло максимальное количество природных катаклизмов (лесных пожаров, паводков и экстремальных погодных явлений) за последние пять лет. В результате «природных» ЧС разного типа пострадали 845 тыс. человек — в шесть раз больше, чем в прошлом году.
Минприроды собирается повысить точность прогнозирования лесных пожаров и улучшить эффективность с помощью нового классификатора.
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В первом полугодии 2026 года в России зафиксировано максимальное количество природных катаклизмов за последние пять лет, включая лесные пожары, паводки и экстремальную погоду. За этот период от различных чрезвычайных ситуаций пострадали более 845 тысяч человек. В 2025 году президент Владимир Путин потребовал от правительства своевременного реагирования на лесные пожары и координации между ведомствами, такими как МЧС, Рослесхоз и Авиалесоохрана. Глава МЧС Александр Куренков тогда сообщал, что количество лесных пожаров и их площади значительно превышали показатели 2024 года, а пожароопасный сезон начался раньше обычного в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округах из-за малоснежной зимы. К середине июля 2025 года на территории России было зарегистрировано 71 лесной пожар общей площадью около 2 тыс. гектаров, при этом общая площадь, пройденная огнем с начала года, сократилась по сравнению с 2024 годом.