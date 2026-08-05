Минфин России увеличит на 20% ежедневные покупки валюты и золота в августе
Министерство финансов России с 7 августа по 4 сентября будет покупать золото и иностранную валюту по бюджетному правилу в эквиваленте 6,5 млрд руб. в день. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В июле этот показатель был на 20% меньше — 5,4 млрд руб.
Всего на покупку валюты и золота министерство направит 136,2 млрд руб. Нефтегазовые доходы бюджета в августе должны составить 114,2 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило 21,94 млрд руб.
Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота в Фонд национального благосостояния. Если фактическая цена нефти ниже цены отсечения, то Минфин, наоборот, продает валюту и золото из ФНБ. В марте и апреле Минфин не проводил эти операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С мая покупку валюты и золота по бюджетному правилу возобновили.
В марте 2026 года Минфин России принял решение не проводить операции по покупке и продаже на валютном рынке в рамках бюджетного правила из-за планируемых изменений цены отсечения нефти. Изначально это была пауза на месяц, но затем министерство предложило продлить ее на более длительный срок до выяснения ситуации. 8 мая 2026 года Минфин возобновил покупку валюты и золота, планируя до 5 июня приобрести их на 41,5 млрд рублей при ежедневном объеме операций в 2,3 млрд рублей.
В июне 2025 года Минфин России перешел от покупки валюты и золота в резервы к их продаже, направив на эти операции 18,8 млрд рублей с 7 июля по 6 августа. Это произошло на фоне снижения налоговых поступлений федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа на 34% к июню 2024 года, а также сокращения мировых цен на нефть и укрепления рубля. В мае 2025 года долларовая стоимость барреля Urals для налоговых целей составляла 52,1 доллара, тогда как годом ранее она была 67,4 доллара.
Согласно действующему бюджетному правилу, сверхдоходы от экспорта углеводородов, полученные при цене отсечения выше 59 долларов за баррель, направляются на приобретение валюты и золота в Фонд национального благосостояния. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к 2030 году цену отсечения планируется снизить до 55 долларов за баррель для ослабления давления на валютный рынок и сохранения средств ФНБ.