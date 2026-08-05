Минфин России увеличит на 20% ежедневные покупки валюты и золота в августе

Министерство финансов России с 7 августа по 4 сентября будет покупать золото и иностранную валюту по бюджетному правилу в эквиваленте 6,5 млрд руб. в день. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В июле этот показатель был на 20% меньше — 5,4 млрд руб.

Всего на покупку валюты и золота министерство направит 136,2 млрд руб. Нефтегазовые доходы бюджета в августе должны составить 114,2 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило 21,94 млрд руб.

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота в Фонд национального благосостояния. Если фактическая цена нефти ниже цены отсечения, то Минфин, наоборот, продает валюту и золото из ФНБ. В марте и апреле Минфин не проводил эти операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С мая покупку валюты и золота по бюджетному правилу возобновили.