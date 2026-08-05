Новак обсудил с правительством снабжение регионов топливом

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. В нем участвовали представители Федеральной антимонопольной службы, Минэнерго, Минсельхоза, Минвостокразвития, главы регионов и отраслевые компании, сообщила пресс-служба правительства.

Участники совещания уделили особое внимание снабжению топливом производителей сельхозтоваров и поставкам по северному завозу. Топливо для аграриев поставляют согласно потребностям отрасли, по северному завозу транспортировка топлива идет согласно утвержденным ранее объемам.

Кроме того, на совещании обсудили ситуацию на топливном рынке в Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Бурятии, Хакасии, Якутии, Тыве и Алтайском крае. Александр Новак поручил органам власти и регионам продолжать взаимодействие по «обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям».