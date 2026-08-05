Собянин: турпоток в Москву за последние годы вырос более чем в два раза

Количество туристов, приезжающих в Москву, увеличилось за последние годы более чем в два раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это также приносит доход городу.

«Мы не обустраивали Москву специально под туристов, мы обустраивали ее под москвичей, но когда в городе безопасно, комфортно, чисто, то, конечно, автоматически увеличивается и туристический поток. Тем более Москва есть Москва. Это лучшие театры, лучшие музеи и выставки, историческая среда, крупнейший транспортный узел. Все это вместе, конечно, создает большой туристический поток, который в последние годы увеличился более чем в два раза»,— рассказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

За 2025 год, по оценке мэра, Москву посетили 26,5 млн туристов, что на 500 тыс. человек больше показателя 2024-го. Доходы от этой отрасли в бюджет города составили 250 млрд руб., а общий оборот туристического потребления превысил 1,8 трлн руб.