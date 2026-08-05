Собянин заявил о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Москва постоянно участвует в восстановлении Донецка и Луганска, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва помогает в ремонте жилья, школ, детских садов и реконструкции городской инфраструктуры по тем стандартам, к которым «привыкли в столице».

«Не только нормальную жизнь, а вообще такой хороший стандарт жизни стараемся вместе с нашими коллегами — главами регионов, Луганска, Донецка — обеспечивать на таком хорошем уровне,— сказал мэр в эфире телеканала «Россия-24».— За это время отремонтировали тысячи объектов — это и жилье, и школы, и детские сады. Реконструируем улицы, мосты, парки, скверы». Господин Собянин добавил, что работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Сергей Собянин отметил, что Москва помогает и другим городам в области благоустройства «и советом, и примером, иногда и финансированием». Отдельно он упомянул вложения правительства города в Крым и Севастополь, а также поддержку приграничных регионов.