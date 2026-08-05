Подсудимые сошли с пути исправления

Как стало известно “Ъ”, АО «НТЦ ЭЛИНС», выпускающее оборудование для военных систем управления, добивается ужесточения надзора за уголовным делом в отношении обвиняемых в мошенничестве поставщиков. Дело повторно рассматривается сейчас в суде. Первоначально суд назначил фигурантам условные сроки, которые Мосгорсуд по требованию прокуратуры отменил, направив дело на новое рассмотрение. Но разбирательство затянулось на неопределенный срок. А обвиняемые не только игнорируют заседания, но и пытаются, как полагают потерпевшие, вывести из-под конфискации свои активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Зеленоградский райсуд Москвы повторно рассматривает уголовное дело в отношении бывших гендиректора ООО «Прайм» Семена Чичерского, коммерческого директора компании Кирилла Степаева, завскладом Александра Сашина и начальника отдела комплектации «НТЦ ЭЛИНС» Андрея Коновалова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Год назад все четверо фигурантов были признаны виновными в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, в 2016–2017 годах оборонному предприятию в рамках гособоронзаказа вместо новых деталей, предусмотренных контрактом, ООО «Прайм» были отгружены китайские аналоги, часть из которых уже побывала в эксплуатации, но была восстановлена. Суд признал факт мошенничества, назначив подсудимым от двух до шести лет колонии, но постановил считать наказание условным. Осужденным также были назначены испытательные сроки по три года и штрафы. Кроме того, всех обвиняемых обязали возместить причиненный ущерб на сумму 25,5 млн руб.

Данный приговор не устроил как потерпевших, так и гособвинение. Обжалуя его в Мосгорсуде, представители прокуратуры города указали, что действиями обвиняемых нанесен ущерб не только оборонному предприятию, но и национальной безопасности, а поставка контрафактных и бракованных электрорадиоизделий, которые должны были использоваться в системах управления (контрафакт был выявлен предприятием и заменен другими комплектующими), могла привести к гибели людей, порче техники и в целом сказаться на обороноспособности страны.

Отдельно прокурором было отмечено, что никаких мер для погашения ущерба осужденные не приняли. Судебным приставам удалось взыскать с них чуть более 2,5 млн руб. На основании этого Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Предполагалось, что, учитывая жесткую реакцию надзора, новое разбирательство пройдет оперативно и завершится внушительными сроками, но вышло по-другому. Так, по данным потерпевших, из шести заседаний, назначенных судом в июле, было проведено всего три. При этом, в отличие от обычных для судов трех-четырех часов, они длились от пяти минут до получаса. Похожая ситуация была и в июне.

Параллельно с этим, как стало известно “Ъ”, фигуранты уголовного дела Степаев и Коновалов, чье имущество, в том числе недвижимость и автомобили, было арестовано в счет непогашенного ущерба перед потерпевшим предприятием, начали бракоразводные процессы и передали активы в пользование супругов.

Представители АО «НТЦ ЭЛИНС», предполагая, что Коновалов и Чичерский могут скрыться от суда, подали мотивированное ходатайство об изменении им меры пресечения с подписки на арест, однако гособвинитель счел их доводы недостаточными, попросив суд им отказать. «В итоге Коновалов исчез, и заседания в суде были отложены из-за неустановления его местонахождения»,— сообщила “Ъ” адвокат потерпевших Юлия Савина.

Объявлен фигурант в розыск или нет, “Ъ” в суде не сообщили, а в моспрокуратуре от комментариев воздержались.

До этого прокуратура обращала внимание суда на то, что господин Коновалов уже привлекался к уголовной ответственности за коммерческий подкуп (преступление также было связано с поставками деталей), а совершение им нового правонарушения свидетельствует о том, что он не исправился. Представители «ЭЛИНС» полагают, что действия обвиняемых ведут к затягиванию разбирательства.

«Срок давности по делу закончится уже весной 2027 года, что позволит фигурантам избежать уголовной ответственности»,— сказала Юлия Савина.

Оперативно получить комментарий представителей обвиняемых “Ъ” не удалось. Ранее ООО «Прайм» утверждало, что ситуация должна решаться в гражданско-правовой, а не уголовной плоскости. Однако кассация, изучив доводы сторон, признала существенными именно нарушения, приведенные прокурором.

Николай Сергеев