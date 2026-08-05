В аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска (Бегишево) отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В Казани они действовали с 04:13, в Бугульме и Нижнекамске — с 06:35.

Ранее угрозу атаки беспилотников отменили в десяти городах республики: Казани, Зеленодольске, Чистополе, Заинске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме.

Сегодня в Зеленодольском районе в результате падения обломков беспилотника на территории гражданского объекта произошло возгорание. Его оперативно потушили, пострадавших нет, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

Анар Зейналов