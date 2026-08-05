В Татарстане из-за падения обломков БПЛА поврежден гражданский объект

В результате падения обломков одного из беспилотников на территории гражданского объекта в Зеленодольском районе Татарстана произошло возгорание, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

В Татарстане сохраняется режим беспилотной опасности, а в десяти городах республики ранее была объявлена угроза атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, за ночь над 17 регионами уничтожено 475 беспилотников. В сводке ведомства значится и Татарстан.

Влас Северин