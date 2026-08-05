В восьми городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

В восьми городах Татарстана отменили угрозу атаки беспилотников. Отбой опасности объявлен в Чистополе, Заинске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Ранее отбой опасности был объявлен в Казани и Зеленодольске.

Сегодня в результате падения обломков одного из беспилотников на территории гражданского объекта в Зеленодольском районе произошло возгорание. Пострадавших нет.

Анар Зейналов