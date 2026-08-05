ММК расширил сортамент арматуры повышенной прочности строительного назначения

Магнитогорский металлургический комбинат освоил производство термомеханически упрочненного арматурного проката классов А600СНУ, А600СКУ, А600СНУК по ГОСТ 34028. Новая продукция разработана с учетом дополнительных технических требований к выносливости при многократно повторяющихся циклических нагрузках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Качественные характеристики арматурного проката были подтверждены результатами исследований, проведенных экспертами независимой лаборатории. Свариваемая арматура повышенной прочности с периодическим профилем классов А600СНУ, А600СКУ, А600СНУК по ГОСТ 34028 выпускается на ММК в прутках диаметром 12–32 мм. Ее можно применять для железобетонных конструкций, работающих под воздействием динамических, вибрационных и знакопеременных нагрузок. В частности, арматура класса А600СНУК способна выдержать до 2 млн циклов нагрузки до разрушения и имеет гарантию стойкости к коррозионному растрескиванию в агрессивной среде минимум 40 часов.

На ММК также освоен выпуск свариваемой арматуры повышенной прочности с периодическим профилем класса А600СН по ГОСТ 34028, который отличается повышенной пластичностью. Таким образом, линейка арматурного проката класса А600С обладает самым широким диапазоном характеристик – от повышенной прочности и пластичности до стойкости к коррозионному растрескиванию и выносливости при многократно повторяющихся циклических нагрузках. Высокие механические показатели позволяют использовать данную продукцию вместо арматуры класса А500С. Область ее применения – монолитное домостроение, строительство небоскребов и крупных объектов инфраструктуры (мосты, станции метрополитена, тоннели, эстакады).

ПАО «ММК»