В Вавожском районе Удмуртии отменили автобусные рейсы из-за нехватки бензина

Из-за отсутствия топлива в Вавожском районе Удмуртии отменили некоторые автобусные маршруты. Об этом сообщили в муниципалитете. Когда движение транспорта будет восстановлено — не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По информации на 28 июля, рейсы отменили на следующих маршрутах: с. Вавож — с. Нюрдор-Котья - 9:30 и 16:20; с. Вавож — с. Какмож 12:00 и 15:20; с. Вавож — с. Брызгалово (через д. Зямбайгурт) 13:00; с. Вавож — с. Волипельга — д. Ожги — д. Старое Жуе 13:00 и 16:50.

Напомним, сбой в логистике 25 и 26 июля стал причиной задержек поставок топлива в Удмуртии. В республику были направлены дополнительные объемы горючего.