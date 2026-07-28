В Вавожском районе перейдут на дизельные автобусы из-за нехватки бензина

Перевозчик из Вавожского района планирует перейти на автобусы на дизельном топливе из-за отсутствия бензина. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ожидается, что поездки вернутся к прежнему графику в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Вавожского района Фото: пресс-служба администрации Вавожского района

«Корректировки в расписании носят временный характер. Руководство предприятия (Увинское АТП) планирует заменить транспортное средство на автобус, работающий на дизельном топливе. Это позволит обеспечить стабильность рейсов»,— говорится в сообщении местной администрации.

Напомним, утром 28 июля в Вавожском районе отменили некоторые автобусные маршруты из-за нехватки топлива.