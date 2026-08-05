Июль 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в России

Прошедший июль в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра. Прошлый максимум был установлен в 2010 году и повторен в 2024-м.

В Гидрометцентре отметили, что новый максимум установлен за счет очень высоких температур в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Здесь среднемесячные температуры превзошли нормы на 2-3 градуса. В Тюменской области — на 4 градуса.

В европейской части России в июле было прохладно, отмечают метеорологи. Местами среднемесячная температура воздуха опускалась ниже нормы на 1 градус и более. Дожди чаще всего наблюдались в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Калининградской области, в Поволжье и на Урале. По данным Гидрометцентра, они принесли атмосферной влаги в 2-2,5 раза больше нормы.