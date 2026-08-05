В промзоне Уфы начался пожар из-за атаки беспилотников

В Башкирии средства ПВО отразили атаку беспилотников, сообщил глава региона Радий Хабиров. При этом повреждения зафиксированы в промзоне в Уфе. Детали об объекте он не привел.

«Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар, — сообщил господин Хабиров. — Главное, что никто не погиб и не пострадал».

Глава региона назвал «вбросами» сообщения в соцсетях о том, что «из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен». «Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку», — добавил чиновник.