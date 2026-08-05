Американцы забронировали уже 80% лимитированных паспортов с изображением Трампа
Граждане США за несколько дней забронировали 80% доступных записей на получение лимитированных паспортов с изображением президента Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт.
Фото: Jon Elswick / AP / Jon Elswick, File / AP
«Американцы по всей стране проявили невероятный энтузиазм в отношении “Паспорта патриота” (Patriot Passport)»,— написал господин Пиготт в X. Он пообещал, что власти США предложат еще больше возможностей подать заявки на коллекционные паспорта по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном обращении в паспортное агентство Вашингтона.
Подача заявлений будет открыта только с 8 августа, однако из-за высокого спроса власти уже решили выпустить дополнительный тираж в 250 тыс. экземпляров. Выпуск паспортов стал частью программы America250, по которой изображение Дональда Трампа размещают на пропусках в национальные парки, памятных монетах, а его подпись — на новых банкнотах американской валюты.
Инициатива по выпуску паспортов с изображением Дональда Трампа является частью более широкой программы America250, приуроченной к 250-летию независимости США в июле 2026 года. В рамках этой программы изображение Трампа также планируют размещать на пропусках в национальные парки и памятных монетах, а его подпись — на новых американских банкнотах.
Федеральная комиссия США по делам искусств в марте 2026 года одобрила выпуск золотой монеты номиналом 1 доллар с портретом Дональда Трампа, которую Монетный двор США начал чеканить с 15 июля 2026 года. На монете изображен ростовой портрет Трампа, опирающегося кулаками на стол, и этот дизайн был одобрен им лично. Ранее, 4 июня 2026 года, Дональд Трамп сообщил, что поединок UFC на южной лужайке Белого дома также будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.