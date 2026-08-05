Американцы забронировали уже 80% лимитированных паспортов с изображением Трампа

Граждане США за несколько дней забронировали 80% доступных записей на получение лимитированных паспортов с изображением президента Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Elswick / AP / Jon Elswick, File / AP Фото: Jon Elswick / AP / Jon Elswick, File / AP

«Американцы по всей стране проявили невероятный энтузиазм в отношении “Паспорта патриота” (Patriot Passport)»,— написал господин Пиготт в X. Он пообещал, что власти США предложат еще больше возможностей подать заявки на коллекционные паспорта по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном обращении в паспортное агентство Вашингтона.

Подача заявлений будет открыта только с 8 августа, однако из-за высокого спроса власти уже решили выпустить дополнительный тираж в 250 тыс. экземпляров. Выпуск паспортов стал частью программы America250, по которой изображение Дональда Трампа размещают на пропусках в национальные парки, памятных монетах, а его подпись — на новых банкнотах американской валюты.