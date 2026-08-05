Турнир ведомственных кинологов по поиску оружия и наркотиков пройдет на Урале

В Екатеринбурге 6 августа состоится турнир кинологов 10 ведомств и организаций по поиску оружия и наркотиков — личное первенство Свердловской областной организации «Динамо» по многоборью среди специалистов по обучению служебных собак. Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, мероприятие посвящено 102-й годовщине образования кинологических подразделений ОВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Посетить мероприятие могут все желающие — соревнования начнутся в 9:30 на территории учебно-спортивной базы «Динамо» на 12 км Московского тракта.

В турнире примут участие 35 кинологов ГУ МВД России по Свердловской области, Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, УТ МВД России по УрФО, Росгвардии, ГУФСИН, Уральской оперативной таможни, а также аэропорта Кольцово, СУМЗ и РМК. Участников состязаний также ждет кросс на дистанцию в 1 км. «Клички всех мохнатых называть не стану, их слишком много, но отдельных "звезд" перечислю. Это породистые овчарки Афина, Аврора, Веста и Пират. Несмотря на то, что современные технологии развиваются и внедряются в нашу жизнь стремительно, от помощи нюха собак, уверен, человечество откажется еще не скоро, если вообще когда-либо откажется»,— отметил полковник Горелых.

Так, в период за январь-июнь служебные собаки свердловского гарнизона полиции участвовали в осмотре 441 места происшествия. С их помощью было раскрыто 169 преступлений, в том числе 104 тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, 126 боеприпасов, более 248 граммов наркотических средств. Было проведено 1806 профилактических мероприятий по взрывобезопасности при участии кинологов в рамках подготовки к культурно-массовым событиям.

История кинологических подразделений МВД берет свое начало 21 июня 1909 года с открытия в Санкт-Петербурге первого питомника полицейских сыскных собак и школы дрессировщиков. В Свердловской области питомник для ищеек был создан в 1924 году — за сто лет служба выросла с двух человек до 350 сотрудников.

Ирина Пичурина