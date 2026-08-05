В Ростове-на-Дону развернули мобильную приемную после пожара на АЗС

Полицейские развернули мобильную приемную в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, сообщили в ГУ МВД по региону. Там сегодня утром произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС), сгорели 20 машин и здание.

На месте возгорания работает специализированная следственно-оперативная служба, передает ТАСС. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, причиной пожара стали «нарушения требований пожарной безопасности». Разыскивается подозреваемый 1982 года рождения. Как утверждают в МВД, мужчина заправил находившиеся в машине емкости и, «не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство», что привело к пожару.