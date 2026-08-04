Григорий Заславский покидает пост ректора ГИТИСа

Минкультуры с 5 августа снимает с должности ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом «Ъ» сообщил сам господин Заславский. Исполняющим обязанности ректора станет главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Заславский

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Григорий Заславский

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Как ранее сообщили «Ъ» в Минкультуры, 15 сентября на общем собрании работников и обучающихся ГИТИСа состоятся выборы ректора. Кандидаты на эту должность должны были подать заявления о намерении принять участие в выборах до 25 июня.

В итоге господин Заславский, занимающий пост ректора вуза с 2016 года, оказался единственным кандидатом, которого выдвинули все кафедры, отмечается на сайте ГИТИСа.

Мария Барановская