Григорий Заславский покидает пост ректора ГИТИСа
Минкультуры с 5 августа снимает с должности ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом «Ъ» сообщил сам господин Заславский. Исполняющим обязанности ректора станет главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова.
Григорий Заславский
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Как ранее сообщили «Ъ» в Минкультуры, 15 сентября на общем собрании работников и обучающихся ГИТИСа состоятся выборы ректора. Кандидаты на эту должность должны были подать заявления о намерении принять участие в выборах до 25 июня.
В итоге господин Заславский, занимающий пост ректора вуза с 2016 года, оказался единственным кандидатом, которого выдвинули все кафедры, отмечается на сайте ГИТИСа.