Россияне с октября смогут пополнять счет наличными через любой банкомат по СБП

В России с 1 октября появится возможность пополнять банковский счет наличными через банкоматы сторонних кредитных организаций. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Центробанка (ЦБ). Новый механизм будет работать через Систему быстрых платежей (СБП).

Регулятор отметил, что подключение банков к этому сервису будет добровольным. Внесенная в банкомат сумма не должна превышать 25 тыс. руб. за одну операцию, 50 тыс. руб. в сутки и 200 тыс. руб. за один месяц.

В ЦБ объяснили, что пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами. Из-за этого к ним не применяется бесплатный лимит в 30 млн руб. Также не действуют лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тыс. руб., уточнили в регуляторе.