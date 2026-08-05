В Норильске пройдет суд над организаторами азартных игр

Семь жителей Норильска предстанут перед судом за организацию незаконной игорной деятельности (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом рассказали в красноярском управлении Следственного комитета России.

Расследование установило, что в апреле 2025 года норильчане арендовали нежилое помещение на улице Нансена, завезли оборудование для проведения азартных игр в интернете. Работу игорного заведения обеспечивали кассиры и управляющие. В декабре 2025 года деятельность подпольного игрового клуба пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.

Расследование установило, что нелегальный бизнес принес его организаторам доход в размере свыше 2,2 млн руб.

Илья Николаев