Первые опоры для канатной дороги через Оку доставили в Нижний Новгород

Шесть опор для первого участка канатной дороги через Оку доставили в Нижний Новгород. Реализация проекта продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании-концессионера АО «Урбантех Канатные дороги» 16 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Урбантех Канатные дороги» Фото: «Урбантех Канатные дороги»

Дорога пройдет вдоль бульвара Заречный — от станции «Заречная» до «Тихой гавани» на проспекте Гагарина.

Доставленные опоры общим весом около 150 т пока хранятся на специализированном складе. Всего на трассе установят 15 конусообразных опор высотой до 21 м. Диаметр оснований составляет 2 м, вершин — 0,5 м. На вершинах установят роликовые балансиры, по которым пройдет несуще-тяговый канат.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение о строительстве канатной дороги от станции метро «Заречная» через Оку до Нагорного дворца спорта правительство Нижегородской области и группа компаний «Урбантех» заключили в феврале 2023 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 4,3 млрд руб., сейчас она увеличилась до 5,2 млрд руб.

Строительные работы на площадке Заречного бульвара начались в августе 2025 года.

Галина Шамберина