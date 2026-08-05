ТАСС: бывшему главе Росавиации Александру Нерадько продлили арест

Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему главе Росавиации Александру Нерадько по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили ТАСС в инстанции. Однако агентство не уточняет срок, на который была продлена мера пресечения.

Александр Нерадько находится в СИЗО с начала июля. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК. Уголовное дело, фигурантом которого стал экс-глава Росавиации, расследуется с 2015 года и связано с хищениями при ремонте взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Домодедово, писал «Ъ». На эти цели было выделено 35 млрд руб. Однако, по результатам исследований, ВПП оказалась непригодной к использованию и была признана вещдоком.

Подозреваемыми по делу также проходят Сергей Солодовников, компания которого проводила реконструкцию в аэропорту, экс-заместитель господина Нерадько Константин Махов, отвечавший в Росавиации за модернизацию аэропортов, и другие.