Уголовное дело экс-главы «Башкиравтодора» вновь рассмотрят в сентябре

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы бывших топ-менеджеров АО «Башкиравтодор», ООО «Киви» и ООО «Баштранслогистик», которых ранее приговорили к реальным срокам за хищение из бюджета около 152,8 млн руб., выделенных на реконструкцию дорог в Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», бывшего гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова, его заместителя Ришата Самматова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции улицы Пугачева в Уфе и дороги Бирск — Тастуба — Сатка.

Суды установили, что реальные объемы работ, выполненных компанией «Киви» — подрядчиком «Башкиравтодора», — оказались значительно ниже заявленных и оплаченных. Господину Шарипову также вменяли дачу взятки министру транспорта Башкирии и легализацию похищенных денег.

В сентябре прошлого года Кировский райсуд Уфы назначил троим обвиняемым от четырех лет до 15,5 года колонии и различные суммы штрафа. Верховный суд Башкирии скостил сроки на два месяца. Господин Самматов ранее пошел на сотрудничество со следствием и обошелся четырьмя годами.

Заседание суда кассационной инстанции состоится 3 сентября.

Идэль Гумеров