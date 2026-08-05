Bloomberg: бывшие чиновники из России и ЕС провели переговоры по Украине

Бывшие чиновники из России, Франции, Великобритании и Германии встретились в июле в Вене, чтобы обсудить возможные условия сделки для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, на встрече присутствовали бывший советник по национальной безопасности Британии Тим Барроу, бывший госсекретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя бывшего чиновника с российской стороны источник Bloomberg назвать отказался.

Как сообщает агентство, с Украиной сейчас сотрудничают Германия, Франция и Великобритания, чтобы организовать прямые переговоры с Россией. Собеседники Bloomberg не стали уточнять, была ли встреча бывших чиновников в Вене санкционирована странами евротройки. При этом они отметили, что власти Британии приветствуют эти усилия, а Франция осведомлена о контактах.

21 июля азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил о тайных переговорах российских и немецких чиновников в Баку. По его словам, со стороны России в них участвовали бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. На встрече, рассказывал господин Алиев, обсуждалось мирное урегулирование конфликта России и Украины.