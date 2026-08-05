Bloomberg: бывшие чиновники из России и ЕС провели переговоры по Украине
Бывшие чиновники из России, Франции, Великобритании и Германии встретились в июле в Вене, чтобы обсудить возможные условия сделки для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, на встрече присутствовали бывший советник по национальной безопасности Британии Тим Барроу, бывший госсекретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя бывшего чиновника с российской стороны источник Bloomberg назвать отказался.
Как сообщает агентство, с Украиной сейчас сотрудничают Германия, Франция и Великобритания, чтобы организовать прямые переговоры с Россией. Собеседники Bloomberg не стали уточнять, была ли встреча бывших чиновников в Вене санкционирована странами евротройки. При этом они отметили, что власти Британии приветствуют эти усилия, а Франция осведомлена о контактах.
21 июля азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил о тайных переговорах российских и немецких чиновников в Баку. По его словам, со стороны России в них участвовали бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. На встрече, рассказывал господин Алиев, обсуждалось мирное урегулирование конфликта России и Украины.
Переговоры между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию прошли в Женеве в феврале 2026 года, где обсуждались территориальные, военные, политические, экономические вопросы и аспекты безопасности. Атмосфера на консультациях была напряженной, и они продолжались два дня. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидерами Франции Эмманюэлем Макроном, Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером, обсуждая урегулирование российско-украинского конфликта в «довольно жестких формулировках».
Украина в ноябре 2025 года оказалась в сложном положении, когда ей необходимо было найти баланс между территориальными вопросами и давлением со стороны США по принятию мирного плана. Американская сторона, в лице спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, настаивала на скорейшем решении от президента Украины Владимира Зеленского, рассчитывая на согласование сделки к Рождеству. Германия, Франция и Великобритания провели встречу в Лондоне 8 декабря 2025 года для согласования дальнейших действий по Украине и обсуждения американского мирного плана.
Владимир Зеленский в феврале 2026 года поручил переговорной делегации поднять вопрос о личной встрече с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что любое соглашение с Россией должно быть вынесено на референдум. Директор СВР Сергей Нарышкин в мае 2026 года заявил, что Россия будет добиваться завершения боевых действий военно-техническими способами, если не удастся достичь дипломатического решения.