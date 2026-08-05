Вторая ракетка мира Алькарас не сыграет на «мастерсе» в Цинциннати

Испанец Карлос Алькарас отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Цинциннати. Об этом сообщили организаторы состязания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

«Желаем нашему чемпиону скорейшего восстановления. С нетерпением ждем встречи в следующем году»,— говорится в сообщении. На прошедшем в 2025 году Cincinnati Open испанец в финале победил итальянского теннисиста Янника Синнера.

В апреле Карлос Алькарас повредил запястье. Из-за травмы он не выступил на двух турнирах Большого шлема — Roland Garros и Wimbledon, а также пропустил «мастерсы» в Мадриде, Риме и Монреале.

23-летний Карлос Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 26 титулов ATP. После победы на Australian Open в феврале он стал самым молодым теннисистом, который смог выиграть все турниры Большого шлема в мужском одиночном разряде: на тот момент ему было 22 года и 272 дня.

Арнольд Кабанов