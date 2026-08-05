Вторая ракетка мира Алькарас не сыграет на «мастерсе» в Цинциннати
Испанец Карлос Алькарас отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Цинциннати. Об этом сообщили организаторы состязания.
Фото: Manon Cruz / Reuters
«Желаем нашему чемпиону скорейшего восстановления. С нетерпением ждем встречи в следующем году»,— говорится в сообщении. На прошедшем в 2025 году Cincinnati Open испанец в финале победил итальянского теннисиста Янника Синнера.
В апреле Карлос Алькарас повредил запястье. Из-за травмы он не выступил на двух турнирах Большого шлема — Roland Garros и Wimbledon, а также пропустил «мастерсы» в Мадриде, Риме и Монреале.
23-летний Карлос Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 26 титулов ATP. После победы на Australian Open в феврале он стал самым молодым теннисистом, который смог выиграть все турниры Большого шлема в мужском одиночном разряде: на тот момент ему было 22 года и 272 дня.
В апреле 2026 года теннисист Карлос Алькарас повредил запястье, что привело к серии пропусков крупных турниров. Ранее, 15 апреля 2026 года, испанец отказался от участия в турнире ATP 500 в Барселоне, а через несколько дней объявил о пропуске «мастерса» в Мадриде.
Затем, 24 апреля 2026 года, Алькарас сообщил, что из-за травмы запястья он не выступит на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) и турнире Masters 1000 в Риме, где в прошлом году он стал победителем. В 2025 году Карлос Алькарас стал победителем турнира Internazionali BNL d’Italia в Риме, обыграв в двух партиях Янника Синнера.
Ранее в 2025 году Алькарас пропустил финальную стадию Кубка Дэвиса из-за отека мышц, а в ноябре 2025 года проиграл Яннику Синнеру в финале итогового турнира ATP в Турине. В 2022 году Алькарас не смог выступить на Nitto ATP Finals из-за проблем с брюшным прессом, а в начале 2023 года пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за травмы правого подколенного сухожилия.