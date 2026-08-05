В Абхазии объявили беспилотную опасность

На территории Абхазии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Силы ПВО и подразделения вооруженных сил контролируют воздушное пространство, отметило министерство. Граждан призвали соблюдать меры безопасности: не находиться в прямой видимости БПЛА, предупредить об опасности окружающих, не пытаться сбить дроны самостоятельно и не прикасаться к их обломкам.

Ситуация с беспилотниками в республике обострилась в начале лета. 6 июня из-за беспилотной опасности границу между Абхазией и Россией временно закрывали.