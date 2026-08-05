В Абхазии объявили беспилотную опасность
На территории Абхазии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Силы ПВО и подразделения вооруженных сил контролируют воздушное пространство, отметило министерство. Граждан призвали соблюдать меры безопасности: не находиться в прямой видимости БПЛА, предупредить об опасности окружающих, не пытаться сбить дроны самостоятельно и не прикасаться к их обломкам.
Ситуация с беспилотниками в республике обострилась в начале лета. 6 июня из-за беспилотной опасности границу между Абхазией и Россией временно закрывали.
В марте 2026 года в Абхазии уже объявляли режим беспилотной опасности, когда утром 19 марта Минобороны республики распространило памятку для жителей с призывом покинуть открытую местность и не пытаться сбивать аппараты самостоятельно. Тревога тогда была отменена менее чем через полчаса. В конце февраля того же года беспилотники падали в Гагрском районе Абхазии, вблизи поселков Цандрыпш и Мамзышха, что происходило одновременно с атаками беспилотников на соседний российский Сочи.
Похожие режимы беспилотной опасности вводились и в других регионах: в Башкирии в феврале 2026 года действовал такой режим, при этом аэропорт Уфы приостанавливал обслуживание воздушных рейсов. В Чувашии в феврале 2026 года объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, а в Ярославской области режим беспилотной опасности был введен в декабре 2025 года, тогда же был закрыт аэропорт Туношна.
В Пермском крае режим беспилотной опасности вводился неоднократно в конце 2025 года, начиная с июля 2025 года, и мог приводить к перебоям в работе мобильного интернета. Также в декабре 2025 года власти Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии объявляли о режиме беспилотной опасности, что привело к временным ограничениям в аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Нальчика.