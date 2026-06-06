Границу России и Абхазии закрывали из-за БПЛА

Движение транспорта на абхазо-российской границе по реке Псоу приостанавливали из-за беспилотной опасности. Ограничения действовали почти час.

«На КПП "Псоу" возобновлено движение... Все пограничные структуры продолжают работу в штатном режиме»,— уточнили в погрануправлении Абхазии (цитата по ТАСС).

По данным Минобороны России, в течение ночи средства ПВО уничтожили 376 беспилотников над 15 российскими регионами и над Абхазией. Абхазская сторона о пострадавших или разрушениях не сообщала.