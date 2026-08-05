Продажи «Одиссеи» Гомера в Свердловской области летом выросли на 198%

В Свердловской области продажи поэмы «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера летом выросли на 198% относительно лета прошлого года в магазинах сети «Читай-город», следует из аналитики «МегаФона» и книжной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Продажи поэмы начали расти еще весной: в апреле они увеличились на 35%, в мае — на 116%, в июне — на 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, основанного на произведении Гомера, продажи поэмы выросли на 254%. В целом, за год общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125%.

Фильмом свердловчане стали особенно активно интересоваться на последней неделе июля: на официальный сайт картины в этот период заходили на 11% чаще, чем в среднем в первую неделю месяца. Трафик при этом вырос на 45%. Среди пользователей, которые больше всего проявляли интерес к фильму, греческому языку и античной мифологии, 67% составили мужчины. В целом, античными темами в основном интересовались свердловчане 35-44 лет: на них пришлось более 25% всей аудитории тематических ресурсов. Еще 22% составили пользователи от 55 до 64 лет, а 18% — от 25 до 34 лет.

«Одиссея» — классическая поэма, созданная в VIII веке до н. э. или несколько позже. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки по имени Одиссей, во время его возвращения на родину по окончании Троянской войны, а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на Итаке. Премьера киноадаптации Кристофера Нолана состоялась 17 июля.

Ирина Пичурина