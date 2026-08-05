«Похоже, без этого не обойтись»

С 1 февраля в России заработает новый государственный стандарт отношений начальника и подчиненного. Нововведение носит рекомендательный характер. Руководителям, в частности, предлагается избегать жестких мер, поощрять инициативу и вовлекать сотрудников в процесс принятия решений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в нынешних условиях без подобных стандартов, похоже, не обойтись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраной здоровья. Документ, в частности, содержит рекомендации руководителям о том, как вести себя с подчиненными. На эту тему написано множество произведений, преимущественно юмористического характера.

Чтобы сформулировать все кратко, можно вспомнить фразу из популярного фильма Леонида Гайдая «Операция Ы», снятого, к слову, еще в 1964 году: «Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть ширше. Понял?» Как пел Владимир Семенович Высоцкий: «Бить не нужно, а не вникнут — разъяснять». Личную инициативу не игнорировать, важные решения руководства не замалчивать. Буллинг (кто не знает, это притеснение одними сотрудниками других) решительно пресекать. Нехорошими словами не выражаться. И так далее.

«Единая Россия» также разработала для своих кандидатов примерно аналогичную методичку — как правильно вести себя с электоратом, в том числе с так называемым сложным избирателем, который поднимает острые вопросы. Здесь вновь вспоминаем Высоцкого: «Если темы там возникнут — сразу снять». Однако оскорблять народонаселение, в том числе посредством ненормативной лексики, не следует. Эмоции нужно научиться контролировать.

Даже если все это сильно раздражает и очень хочется пустить в ход руки. Не надо. Все-таки это избиратель — как он потом проголосует?

Можно было бы на этом закончить повествование, поскольку и так все ясно. Главный вопрос лежит на поверхности: неужели наши граждане, причем не рядовые, а из начальственного состава, сами не понимают, как вести себя с подчиненными и избирателями, что им приходится составлять памятки и методички? Удивительно, но факт: похоже, без этого не обойтись. Если нет собственного понимания, может быть, хоть это поможет. Достаточно посмотреть в интернете, сколько было скандалов из-за того, как иной начальник разговаривает с простыми людьми, хотя сам занимает высокий пост и наделен большой властью.

Да и простому люду тоже не помешало бы вести себя подобающим образом. Тоже ведь, прямо скажем, не ангелы. Так что процесс этот обоюдный. Но помогут ли ГОСТы и методички? Сложно сказать. Скорее кажется, что нет. Однако в таком случае появляется повод призвать к ответу. Нарушил — отвечай. Не отвертишься: вот ГОСТ, а вот твое поведение. Правда, пока все это носит лишь рекомендательный характер. Так сказать, для ориентира и понимания. Инициатива — это хорошо, но и она должна быть управляемой. А то так можно зайти слишком далеко.

Дмитрий Дризе