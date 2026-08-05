За сутки 18 человек пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 18 человек. Среди раненых — пятеро сотрудников МЧС. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом 5 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации врио главы региона, удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Шесть раз взрывные устройства сбрасывали с БПЛА.

Также господин Шуваев рассказал, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки Белгородская область подверглась 125 ударам со стороны Украины. В результате один человек погиб, 24 были ранены.

Денис Данилов