Один человек погиб и 24 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

Белгородская область за минувшие сутки подверглась 125 ударам со стороны Украины. В результате один человек погиб, 24 были ранены. Также в федеральной клинике скончалась женщина, которая получила тяжелые травмы при атаке беспилотника на автобус в Шебекине 20 июля. Это следует из ежедневной сводки врио губернатора Александра Шуваева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Белгородском округе женщина скончалась из-за атак дронов в поселке Октябрьский. Ранения получили 24 человека в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах, в том числе ребенок. Трехлетний мальчик в тяжелом состоянии отправлен в детскую областную больницу. При необходимости будет рассмотрен вопрос о его переводе в федеральное медучреждение.

Ударам ВСУ также подверглись Алексеевский, Валуйский, Вейделевский, Грайворонский, Новооскольский и Ровеньский округа. Зафиксировано четыре обстрела с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Кроме того, над регионом сбили и подавили 130 беспилотников.

За прошедшие выходные ВСУ ударили по всем регионам Черноземья с помощью как минимум 678 дронов. В результате погибли четыре мирных жителя, еще 35 пострадали. Все жертвы установлены в Белгородской области.

Алина Морозова