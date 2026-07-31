ВСУ обстреляли дома в Белгородской области ракетами: есть погибший и раненые

Один человек погиб и двое были ранены в результате ракетного обстрела частных домов в райцентре Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

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Из-за попадания снарядов в частные дома женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее супруг получил множественные осколочные ранения и рваные раны голени, стопы. Он в тяжелом состоянии, отправлен в Борисовскую центральную райбольницу. Также пострадала еще одна женщина, у которой диагностировали осколочное непроникающее ранение голени. Ей оказали помощь в больнице, от госпитализации отказалась.

Повреждения установлены в двух частных домах: один из них горел, его потушили спасатели.

В селе Красный Куток Борисовского округа из-за ракетного обстрела в пяти частных домовладениях пострадали крыши, фасады, окна и заборы.

По данным врио губернатора Александра Шуваева, с 7:00 30 июля до 7:00 31 июля ВСУ атаковали Белгородскую область 51 раз. В результате были ранены две мирные жительницы — одна из них продолжает лечение в больнице.

Алина Морозова