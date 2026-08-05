Темпы роста рынка курьерских услуг в Москве замедлились в десятки раз

В первой половине 2026 года оборот рынка курьерских услуг в Москве увеличился на 1,3%, до 18,4 млрд руб., следует из подсчетов “Ъ” на основе данных Росстата. Годом ранее рост показателя в столице составлял 28,7%, двумя годами ранее — 33,6%. Москва по объемам курьерских услуг занимает первое место, при этом именно в столице темпы роста рынка снизились наиболее заметно.

В Краснодарском крае компании, оказывающие услуги курьерской доставки, в январе—июне заработали 2 млрд руб. Это на 15,6% больше год к году при динамике в 18,4% годом ранее и в 1% в 2024-м. В Подмосковье рост рынка замедлился с 58% в первом полугодии 2025 года до 18,9% за аналогичный период 2026-го, когда объем оказанных услуг составил 2,1 млрд руб. В Санкт-Петербурге рынок вырос на 24%, до 2,1 млрд руб., против роста в 73,3% годом ранее.

В целом по России в первой половине 2026 года объем рынка курьерских услуг вырос на 8,8%, до 37 млрд руб., при росте в 33,4% годом ранее. На бизнес в том числе давит высокая стоимость доставки из-за ограниченного потребительского спроса.

Подробности — в материале «Ъ» «Доставка замедлила скорость».