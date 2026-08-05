Россия соблюдает условия ДСНВ даже полгода спустя истечения срока действия ДСНВ
5 августа исполняется полгода с истечения срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Москва предлагала на время оставить в действии его ключевые положения, чтобы избежать новой гонки вооружений. Но в Вашингтоне этим не заинтересовались, заявив о желании выработать соглашение «получше», да еще и с участием Китая.
Россия считает, что ДСНВ был взаимовыгодным, нарушали его США, а если уж и выходить на многосторонние договоренности, то с привлечением Франции и Британии. Тем не менее власти РФ в одностороннем порядке заявили о готовности и после 5 февраля 2026 года продолжать сохранять мораторий на превышение лимитов, установленных по ДСНВ, если и США не выйдут за соответствующие ограничения.
Переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями могли бы иметь место, тем более что обе стороны так или иначе давали понять, что готовы к этому. Дональд Трамп даже выражал уверенность, что Москва и Вашингтон смогут выйти на соглашение «получше» ДСНВ. Источник “Ъ” в МИД РФ, однако, пояснил, что никакого диалога по этой теме между Россией и США сейчас нет, а выступать с очередными инициативами российская сторона в нынешней ситуации не видит смысла. Пока же ситуация, наоборот, ухудшается.
Подробнее — в материале «Как американское «лучшее» стало врагом хорошего»
В феврале 2026 года Россия и США договорились соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ещё как минимум шесть месяцев для проведения переговоров о потенциальном новом соглашении. Это стало известно после истечения срока действия ДСНВ 5 февраля, хотя официально продлить документ нельзя, так как процедура продления на пять лет была использована в 2021 году. ДСНВ является важнейшим договором между Российской Федерацией и США, направленным на сокращение наиболее опасных видов вооружений, таких как баллистические ракеты, и снижение риска ядерной войны, обеспечивая стратегическую стабильность.
Предложение российского президента Владимира Путина о сохранении на год количественных потолков в рамках ДСНВ было озвучено 22 сентября 2025 года. Целью этой инициативы является предотвращение гонки стратегических вооружений и поддержание приемлемого уровня предсказуемости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупреждал в ноябре 2025 года, что ситуация в сфере стратегических вооружений обострится, если США отвергнут это предложение. По его словам, это может привести к «тотальному вакууму в части ограничений на ядерные потенциалы, усилению напряженности и дальнейшему нарастанию ядерной опасности».
Президент США Дональд Трамп в октябре 2025 года назвал российскую инициативу «хорошей идеей», но воздержался от дальнейших публичных комментариев. В июле 2025 года Трамп заявлял, что ДСНВ «не тот, который вы хотели бы потерять». Госдекретарь Марко Рубио в ноябре 2025 года также отметил предложение Москвы.