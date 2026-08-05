Россия соблюдает условия ДСНВ даже полгода спустя истечения срока действия ДСНВ

5 августа исполняется полгода с истечения срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Москва предлагала на время оставить в действии его ключевые положения, чтобы избежать новой гонки вооружений. Но в Вашингтоне этим не заинтересовались, заявив о желании выработать соглашение «получше», да еще и с участием Китая.

Россия считает, что ДСНВ был взаимовыгодным, нарушали его США, а если уж и выходить на многосторонние договоренности, то с привлечением Франции и Британии. Тем не менее власти РФ в одностороннем порядке заявили о готовности и после 5 февраля 2026 года продолжать сохранять мораторий на превышение лимитов, установленных по ДСНВ, если и США не выйдут за соответствующие ограничения.

Переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями могли бы иметь место, тем более что обе стороны так или иначе давали понять, что готовы к этому. Дональд Трамп даже выражал уверенность, что Москва и Вашингтон смогут выйти на соглашение «получше» ДСНВ. Источник “Ъ” в МИД РФ, однако, пояснил, что никакого диалога по этой теме между Россией и США сейчас нет, а выступать с очередными инициативами российская сторона в нынешней ситуации не видит смысла. Пока же ситуация, наоборот, ухудшается.

Подробнее — в материале «Как американское «лучшее» стало врагом хорошего»