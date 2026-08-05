Рынок курьерских услуг в первом полугодии вырос на 8,8%

В январе—июне 2026 года объем курьерских услуг, предоставленных частным лицам, вырос на 8,8% год к году, до 37 млрд руб., следует из подсчетов “Ъ” на основе данных Росстата. Темпы роста заметно замедлились: в первой половине 2025 года рынок вырос на 33,4%, за тот же период 2024 года — на 38,9%. Таким образом, за последний год темпы роста замедлились в 3,8 раза.

Это связано с эффектом высокой базы — после нескольких лет роста на 30–40% рынок переходит к более зрелой динамике, поясняет руководитель службы внутригородской логистики СДЭК Александр Воронов. Среди крупных регионов, где темпы роста объемов рынка курьерских услуг замедлились наиболее заметно,— Москва. На столицу приходится значительная часть всего объема доставки, поэтому здесь раньше сформировалась высокая база и быстрее проявился эффект насыщения, считает Наталья Горохова.

Помимо этого, серьезным фактором является стоимость доставки. В условиях снижения покупательной способности высокая цена услуги значительно сдерживает спрос, говорит господин Смирнов. С начала 2026 года стоимость курьерской доставки выросла в среднем на 10–12%, уточняет коммерческий директор компании «Курьер Сервис Экспресс» Сергей Волчков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доставка замедлила скорость».