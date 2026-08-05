В первом полугодии производство кваса упало на 9,2–11%
В январе—июне 2026 года производство кваса в России составило 544,5 млн литров, следует из материалов системы «Честный знак». Год к году значение сократилось на 9,2%. Это один из наиболее выраженных спадов среди маркируемых напитков. В целом их выпуск в России в первом полугодии снизился на 4,2% год к году, до 6,2 млрд литров. Согласно Росстату, производство кваса в январе—июне достигло 519,9 млн литров. Снижение год к году — 11%.
Производство кваса сокращается из-за падающего спроса. Согласно оценке Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), с апреля 2025 года по конец марта 2026 года натуральные продажи в категории упали на 19% к предыдущим 12 месяцам. Скорее всего, снижение продолжится в течение всего года, прогнозирует гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева.
Гендиректор компании «Очаково» Юрий Антонов связывает снижение в том числе с погодой: напиток могли покупать хуже из-за затяжных дождей в центральной части России. Но второй ключевой фактор, по его мнению,— акциз на сахаросодержащие напитки. Из-за него он сильно подорожал на полке, говорит Юрий Антонов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Заквасной вариант».
Оборот кваса в России в натуральном выражении сократился на 19% в период с апреля 2025 года по апрель 2026 года, но в денежном выражении продажи напитка не изменились. Это произошло после того, как квас с содержанием этилового спирта до 1,2% был переведен в категорию подакцизных сахаросодержащих напитков с 1 января 2025 года, а ставка акциза увеличилась с 7 до 10 рублей за литр.
Производители кваса, как и пивовары, столкнулись с падением спроса из-за холодного лета 2025 года, что привело к снижению продаж сезонных товаров. В мае-июне 2025 года продажи кваса сократились на 15% из-за прохладной погоды. Тем не менее, до 2025 года рынок кваса демонстрировал долгосрочный позитивный тренд, с ростом производства на 36,21% с 2017 по 2024 год.
В целом продажи мороженого в первом полугодии 2025 года сократились на 4,5% год к году, а производство пива в июле 2025 года снизилось на 3,9% год к году. Это также было связано с погодными условиями и ростом цен на напитки. Акцизы на пиво также выросли с начала 2025 года.